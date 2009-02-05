В трех ДТП в Киевской области 2 человека погибли и 18 - ранены

Вчера в Киевской области зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия с тяжелыми последствиям, которые произошли при одинаковых обстоятельствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, в 09.35 на 91 км автодороги Киев - Харьков водитель автомобиля "Тойота Камри", двигаясь в направлении Киева, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусами "Мерседес Бенц CDI" и "Мерседес Спринтер", которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля "Тойота", водитель и трое пассажиров микроавтобуса "Мерседес Бенц CDI" и один пассажир микроавтобуса "Мерседес Спринтер" получили телесные повреждения.

А через два часа на 5 км автодороги Борисполь - Днепропетровск водитель автомобиля "Саманд", двигаясь в направлении Борисполя, также по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Мерседес Бенц".

В результате автопроисшествия один пассажир автомобиля "Саманд" от полученных травм погиб на месте события. Еще двое пассажиров этого же транспортного средства и водитель и четверо пассажиров микроавтобуса "Мерседес" получили телесные повреждения.

Кроме того, в 21.10 в пгт. Чабаны водитель автомобиля "Ниссан Икс Трейл", который двигался в направлении с. Хотив, также по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Т-4».

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" от полученных травм погиб на месте происшествия, а три пассажира этого же транспортного средства и водитель автомобиля "Ниссан" получили телесные повреждения.

Расследование причин этих дорожно-транспортных происшествий продолжается.