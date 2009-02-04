Цены на бриллианты падают

Четыре крупнейшие алмазодобывающие компании мира, Алроса, De Beers, BHP Billiton и Rio Tinto, намерены начать совместную маркетинговую акцию, призванную поддержать цены и спрос на бриллианты, сообщает Лента.ру со ссылкой на "Ведомости".

Маркетингом займется специальная организация SteerCom, которая будет получать финансирование от всех участников цепочки добычи и обработки алмазов. К алмазодобывающим компаниям уже присоединились ювелиры из компании Harry Winston.

По оценкам экспертов, бюджет маркетинговой кампании может составить около миллиарда долларов, большая часть которого пойдет на рекламу. Сами представители алмазных компаний точную сумму и долю рекламы в бюджете не называют. Одним из направлений кампании может стать реклама бриллиантов как инвестиционного инструмента.

Стоимость бриллианта размером в один карат с лета 2008 года снизились с 8921 до 6893 долларов. Участники совместной акции, которые контролируют 90 процентов алмазного рынка, намерены остановить тенденцию к понижению цен.