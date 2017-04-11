Чемпион мира и Европы по боксу Роман Головащенко рассказал о шансах на победу 6 мая

Когда мы будем отдыхать во время майских праздников, украинскому боксёру Роману Головащенко предстоит отстоять честь нашей страны в поединке 6 мая за титул Интерконтинентального чемпиона по версии IBO. Это один из важных боев в весенней период для Украины.

Он пройдет в Германиии и будет транслироваться онлайн по каналу Eurosport.

В этот раз у чемпиона Европы по боксу по версии IBF Романа Головащенко ещё более сильный, жесткий и агрессивный противник – американец Ал Сандса.

Роман с особой тщательностью готовиться к поединку на тренировочной базе в Германии. И детально изучил под руководством Шамиля Керимова слабые стороны соперника.

Как прокомментировал сам боксёр:

"Думаю, для меня не будет никаких неожиданностей, я рассчитываю выиграть бой нокаутом, шансы на победу практически 100%. Я выступаю за Украину и горжусь этим".

Напомним, что прошлый поединок за титул чемпиона Европы по версии IBF, боксёр с 25-им провёл блестяще победив Гогиту Горгиладзе из Грузии.

Также Роман головащенко , выступающий в первом тяжелом весе в апреле 2009 года завоевал пояс чемпиона мира по версии GBC. В мае 2010 года года успешно провел защиту обоих титулов. После долгих тренировок 14 декабря 2013 года Роман провел тяжелый поединок в го- роде Габала (Азербайджан) с немецким боксером Якупом Сагламом, выступающим в тяжелой весовой категории. Тогда по вердикту судей Головащенко завоевал звание интерконтинентального чемпиона по версии WBC-А.

В поединке 6 мая эксперты прогнозируют Роману Головащенку победу, а это значит что пояс Интерконтинентального чемпиона по версии IBO перейдёт в пользу нашей страны.

Смотрите трансляцию по каналу Eurosport. Точное время будет указано позже. Следите за новостями.