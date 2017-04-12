Круглый стол на тему "Картельные сговоры: кто спекулирует с ценами и наживается на украинцах?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Почему несмотря на рост курса гривны цены на товары и услуги не снижаются? Почему не дешевеют бензин и лекарства?

2. Какой ущерб картельные сговоры наносят государству: инвестиционной привлекательности, развитию предпринимательства и т. д?

3. Как Антимонопольный комитет противодействует картельным сговорам и имеет ли он механизмы для борьбы с нечестной конкуренцией?

4. Почему выявление картельных сговоров происходит чрезвычайно редко? Какие законодательные изменения нужны для борьбы с этим явлением?

Участники круглого стола:

1. Виктория Пташник, народный депутат, эксперт в сфере антимонопольного законодательства;

2. Мария Нижник, первый заместитель председателя АМКУ, государственный уполномоченный;

3. Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины;

4. Игорь Свечкар, председатель комитета конкурентного права Ассоциации юристов Украины;

5. Александр Вознюк, сопредседатель Комиссии по вопросам конкуренции Украинского национального комитета Международной торговой Палаты.

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