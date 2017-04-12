Круглый стол на тему "Картельные сговоры: кто спекулирует с ценами и наживается на украинцах?"
12 апреля 2017 года в 12:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Картельные сговоры: кто спекулирует с ценами и наживается на украинцах?".
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Почему несмотря на рост курса гривны цены на товары и услуги не снижаются? Почему не дешевеют бензин и лекарства?
2. Какой ущерб картельные сговоры наносят государству: инвестиционной привлекательности, развитию предпринимательства и т. д?
3. Как Антимонопольный комитет противодействует картельным сговорам и имеет ли он механизмы для борьбы с нечестной конкуренцией?
4. Почему выявление картельных сговоров происходит чрезвычайно редко? Какие законодательные изменения нужны для борьбы с этим явлением?
Участники круглого стола:
1. Виктория Пташник, народный депутат, эксперт в сфере антимонопольного законодательства;
2. Мария Нижник, первый заместитель председателя АМКУ, государственный уполномоченный;
3. Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины;
4. Игорь Свечкар, председатель комитета конкурентного права Ассоциации юристов Украины;
5. Александр Вознюк, сопредседатель Комиссии по вопросам конкуренции Украинского национального комитета Международной торговой Палаты.
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
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