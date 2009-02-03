Петр Симоненко и его Арманд

Считать Петра Николаевича парламентским плейбоем было бы преувеличением... Он ей – цветочки, она ему в подарок – плюшевые мишки, он ей в ответ – эсэмэски…

Ну, вот и Петр Николаевич Симоненко женится. Мы все думали – гадали, кто следующий всколыхнет скучную действительность бракоразводным процессом. И вот нате… Главный коммунист страны подтвердил мужскую верность биологической логике. И доказал всем, жена на двадцать пять лет моложе – это то, что нужно скромному лидеру левой партии, который не пренебрегает часами “Фрэнк Мюллер”.

Не будем осуждать коммунистического лидера, он принадлежит к числу мужчин, которые женятся на полюбившейся блондинке, а не меняют их ежедневно. Знаю, что один именитый член фракции коммунистов так брутально добивался свою светловолосую помощницу, что ей пришлось сменить патрона. У Петра Николаевича по-другому. Он ей – цветочки, она ему в подарок – плюшевые мишки, он ей в ответ – эсэмэски…

Ведь и сам вождь мирового пролетариата Владимир Ильич, как мы знаем, кроме хрестоматийных рассказиков про свадьбу в Шушенском, питал нежную привязанность к полуфрацуженке Инессе Арманд. А что можно вождю мирового пролетариата, то можно и его последователям (даже если они его и не читали). Как сейчас выясняется, у многих членов политбюро периода развитого социализма были свои историйки, свои советские декамероны.

Только вот с первой женой, с которой прожил всю жизнь, надо расходиться по-другому. Так, чтобы у нее не возникало желания давать многочисленные интервью, чтобы женщина, родившая тебе детей, не выглядела униженной и жалкой. Ну нет у Петра Николаевича поста наркома по образованию, как у Ленина для Крупской, – так дай отступную, и дело с концом. Трудно ли ей будет утешиться, если есть деньги и загранпаспорт?

Считать Петра Николаевича Симоненко парламентским плейбоем было бы преувеличением. По кулуарам Верховной Рады слоняется огромное количество милейших созданий, которые ходят по пятам за депутатами, ловят каждое слово, и хотят за них замуж. Но Петру Николаевичу никто глазки особо не строил. Во-первых, идеология не особо модная, во-вторых, партия не особо привлекательная, в-третьих, девушек вводил в заблуждение моральный кодекс строителя коммунизма. Но вводил он далеко не всех… Журналистка Оксана Ващенко отважилась раззнакомиться поближе… И давайте от всей души пожелаем счастья молодому папаше и его молодой жене.

Вот есть только одно но… Петр Николаевич еще очень ничего… И последние события могут поднять его рейтинг в глазах кулуарных невест. Тем более что КПУ вроде как обновляет идеологию, сближается с демкоалицией, а деньги у неподкупных коммунистов всегда водятся. Так что на смену второй жене, может прийти третья. Так часто бывает. Я вижу эту картину. Чудо в кудряшках с диктофоном, с тоненькими ручками и ножками профессиональным приемом оттесняет Симоненко к куллеру с водой и, глядя в глаза, говорит: «Петр Николаевич, объясните, этот бюджет действительно олигархический?» И совсем не от жалости дрогнет сердце бывалого коммуниста. И, конечно, Петр Николаевич возьмет и объяснит неофитке, а потом, как порядочный человек возьмет и женится. И разве мы сможем осудить эту девушку? Ведь каждая из нас имеет право на кусочек счастья, на свой маленький коммунистический ковчег, который повезет ее в светлое будущее.

Марина Лаптева