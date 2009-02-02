Мэр Лондона пробился через сугробы на велосипеде

Мэр Лондона Борис Джонсон поблагодарил горожан за стойкость перед лицом хаоса в столице, вызванного сильнейшим за последние 18 лет снегопадом, и отменил на один день плату за въезд в центр города, говорится в сообщении мэрии Лондона.

В результате неослабевающего снегопада британская столица и ее окрестности оказались в понедельник под 20-сантиметровым (!) слоем снега. Парализованной оказалась работа городского транспорта и лондонских аэропортов. Многие лондонцы не попали в понедельник на работу, а занятия в школах были отменены.

"Я хочу поблагодарить всех лондонцев, кто приложил необыкновенные усилия для того, чтобы заставить столицу вновь нормально функционировать сегодня. Приехав на работу на велосипеде, я знаю, какими сложными были погодные условия", - сообщил Джонсон.

Он особенно поблагодарил тех, кто поддерживает работу метрополитена, очищает от снега дороги и помог частично восстановить движение автобусов в центре Лондона.

"В качестве жеста благодарности тем, кто приехал на работу этим утром, я распорядился отменить на сегодня плату за въезд в центр города", - отметил мэр.

Сбор за въезд в центр Лондона (congestion charge) взимается в будние дни и составляет 8 фунтов стерлингов.

Городские власти призывают людей заблаговременно подумать о возвращении домой, спланировать поездки и при необходимости уйти с работы пораньше. Кроме того, мэр Лондона призвал проявить особое внимание к пожилым людям и тем, кому может понадобиться помощь в условиях холодной зимней погоды.

РИА "Новости"