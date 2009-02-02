Мэр Лондона пробился через сугробы на велосипеде
И отменил на день плату за въезд в центр
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В результате неослабевающего снегопада британская столица и ее окрестности оказались в понедельник под 20-сантиметровым (!) слоем снега. Парализованной оказалась работа городского транспорта и лондонских аэропортов. Многие лондонцы не попали в понедельник на работу, а занятия в школах были отменены.
"Я хочу поблагодарить всех лондонцев, кто приложил необыкновенные усилия для того, чтобы заставить столицу вновь нормально функционировать сегодня. Приехав на работу на велосипеде, я знаю, какими сложными были погодные условия", - сообщил Джонсон.
Он особенно поблагодарил тех, кто поддерживает работу метрополитена, очищает от снега дороги и помог частично восстановить движение автобусов в центре Лондона.
"В качестве жеста благодарности тем, кто приехал на работу этим утром, я распорядился отменить на сегодня плату за въезд в центр города", - отметил мэр.
Сбор за въезд в центр Лондона (congestion charge) взимается в будние дни и составляет 8 фунтов стерлингов.
Городские власти призывают людей заблаговременно подумать о возвращении домой, спланировать поездки и при необходимости уйти с работы пораньше. Кроме того, мэр Лондона призвал проявить особое внимание к пожилым людям и тем, кому может понадобиться помощь в условиях холодной зимней погоды.