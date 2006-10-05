Жан-Поль Готье для участия в показе пригласил модель весом 132 кг (фото)

Жан-Поль Готье внес свою лепту в спор об участии в показах мод слишком худых моделей. В показе новой коллекции прославленного модельера приняла участие модель весом 132 кг.

Знаменитый кутюрье, который отмечает 30-летний юбилей своей творческой работы в мире моды, представил в Париже новую коллекцию "Весна-Лето 2007".

Готье нарушил и другие каноны. Так, на том же показе одежду от Готье представляла манекенщица в возрасте около 50 лет, а мужскую одежду демонстрировали исключительно длинноволосые юноши с обильным макияжем.

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