Поправка от КГГА: за деньги по кладбищам можно не ходить, а ездить

Заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявляет, что сообщал о распоряжении мэрии относительно введения платного въезда на кладбища, а не входа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на слова В.ЖУРАВСКОГО, с 24 января 2009 года в столице введена плата за заезд на кладбища автотранспорта, не задействованного в захоронении умершего. Плата за вход на территорию кладбищ не установлена.

«Действительно, в соответствии с распоряжением КГГА, въезд на кладбища РС СКП «Спецкомбинат ПКБО»: Южное, Байковое, Городское, Лесное, Северное стоит 10 гривен. Эта плата согласована с Главным управлением ритуальных услуг. Это не касается входа на кладбище для посетителей. Вход на все кладбища города бесплатный», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, средства, полученные от платы за въезд автотранспорта, будут направлены на улучшение благоустройства кладбищ.

«Не секрет, что автотранспорт, который неконтролированно заезжает на территорию кладбищ, наносит определенный вред благоустройству. Введение платы за въезд упорядочит порядок заезда автомобилей, а за полученные средства мы сможем возобновлять благоустройство», – прибавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам В.ЖУРАВСКИЙ сообщил о вышеупомянутом распоряжении мэрии, отвечая на вопрос, в котором употреблялось слово “вход”, а не “въезд”.

“Установили платный вход. Я могу фиксировать это”, - сказал он.

В.ЖУРАВСКИЙ тогда отметил, что сейчас не может назвать точную цену за вход на кладбище. «Там на разных кладбищах разная цена. Но цена установлена», - сказал он.