Черновецкий сделал платным вход на... кладбища

Председатель Киевской городской государственной администрации, киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому в Киеве введен платный вход на городские кладбища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, комментируя информацию о звонках от киевлян, которые заявляют, что от них требовали деньги за вход на кладбище.

«Установили платный вход. Я могу фиксировать это», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ. Он сказал, что сейчас не может назвать точную цену за вход на кладбище. «Там по разным кладбищам разная цена. Но цена установлена», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

На уточняющий вопрос, руководствуясь чем введена плата за вход администрациями кладбищ, и является ли это распоряжением мэрии, которое уже подписал киевский городской председатель, В.ЖУРАВСКИЙ ответил: «Да».