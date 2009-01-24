Хиллари Клинтон попробовала дозвониться в Россию

Госсекретарь США Хиллари Клинтон после вступления в должность обзвонила за последние два дня 20 президентов, премьер-министров и глав МИД, но ей не удалось сделать телефонный звонок министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщил журналистам в пятницу в Вашингтоне и.о. официального представителя госдепартамента США Роберт Вуд.

"Госсекретарь пыталась сделать звонок, но он (Лавров) находится в поездке на уикенд и был недоступен", - передает его слова РИА "Новости".

Представитель госдепа сообщил, что Клинтон уже позвонила министрам иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Австралии, Мексики, Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

Госсекретарь разговаривала также с президентами Афганистана, Пакистана и Палестинской национальной администрации, с королем Иордании, премьер-министрами Израиля и ПНА, а также с министром обороны Израиля, сказал Вуд.

"Она (Клинтон) будет делать и другие звонки, а те, которые она сделать не смогла, это было просто из-за согласования графика", - сказал представитель госдепартамента.