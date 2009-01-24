Ющенко награждает Филарета (фоторепортаж)

Сегодня в Национальной опере Украины состоялись торжества по случаю 80-летия Патриарха Киевского и всей Руси-Украины, Предстоятеля Украинской православной церкви ФИЛАРЕТА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил Патриарха Киевского и всея Руси-Украины за его многолетний подвижнический труд. «Мы сегодня празднуем юбилей человека, который за 80 своих лет прошел образцовую дорогу своего светского, человеческого и духовного становления», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент вручил Патриарху орден Свободы и подчеркнул, что он лично чтит Патриарха ФИЛАРЕТА как выдающегося деятеля украинской Церкви, который посвятил себя служению Господу и Родине, как проповедника христианских ценностей.

Он также обратил внимание, что благодаря труду Патриарха ФИЛАРЕТА на украинский язык переведены все выдающиеся богословские книги. При его непосредственном участии поднялись из руин многие разрушенные храмы.

С глубоким уважением Президент вспомнил принципиальную позицию ФИЛАРЕТА и выбор, сделанный им в 90-х годах. «Из Ваших многих подвигов, наставлений, которые Вы даровали и не только украинскому сообществу, самым большим Вашим подвигом было то, что в начале 90-х Вы выбрали единственно верную дорогу - создание единой поместной православной церкви», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это был «чрезвычайно мужественный шаг». По словам Президента, Патриарх ФИЛАРЕТ стал одним из проводников украинского возрождения.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что верит в то, что в Украине будет создана единая поместная православная церковь. «Я в последний год стал оптимистом в этом вопросе», - сказал Президент.