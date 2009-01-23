ГАИ не будет выполнять решение Киевсовета
20:56, 23 января 2009Разное
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... даже не собирается
Госавтоинспекция не будет выполнять решение Киевсовета о введении платного въезда транзитных автомобилей в столицу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО.
Он отметил, что ГАИ выполняет лишь то, что установлено законами, а решение Киевсовета для них таковым не является.
По словам С.ЛЕВЧЕНКО, ГАИ может контролировать платный въезд в столицу лишь в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой.
Как сообщал УНИАН, 22 января Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.
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