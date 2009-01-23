Bentley через месяц остановит производство автомобилей

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley весной этого года намерен приостановить работу своих конвейеров на семь недель.

Как сообщил официальный представитель компании Bentley Motors, в начале марта 2009г. сборка автомобилей Bentley на заводе в центральной Англии будет приостановлена в связи с глобальным падением авторынка.

В прошлом году Bentley, принадлежащая немецкому автоконцерну Volkswagen, выпустила на своем заводе в Англии 7,6 тыс. автомобилей - на 24% меньше, чем в 2007г., сообщает Associated Press.

В 2009г. эта негативная тенденция обещает продолжиться на фоне общего спада британской автоиндустрии. Так, согласно данным британского Общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), производство автомобилей в Великобритании в декабре 2008г. упало почти наполовину в сравнении с декабрем 2007г.

Ранее в этом месяце японские Nissan Motor и Honda Motor объявили о приостановке конвейеров и массовых сокращениях сотрудников на своих автосборочных предприятиях в Великобритании.

Кроме того, несколько дней назад еще одна фирма, входящая в концерн Volkswagen Group, - чешская Skoda Auto приняла решение о сокращении рабочей недели до 4 дней на фоне снижения спроса на продукцию. Данный режим работы продлится как минимум до июня 2009г.

Напомним, Volkswagen Group занимает четвертое место в мировом автопромышленном секторе после Toyota, General Motors и Ford. Наряду с с Skoda Auto и Bentley концерну принадлежит еще ряд подразделений и соответствующие бренды - Audi, Seat, Lamborghini и др.

РБК