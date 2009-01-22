Азаров стал почетным профессором МГУ
20:58, 22 января 2009Разное
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За большие многолетние заслуги
Сегодня, 22 января, в Московском государственном университете имени Ломоносова народному депутату Украины, члену-корреспонденту НАН Украины Николаю АЗАРОВУ было вручено свидетельство о присвоении ему звания Почетного профессора МГУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.АЗАРОВА, в торжественной церемонии участвовали члены ученого совета МГУ, вручил свидетельство ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ.
Ученый совет знаменитого вуза постановил присвоить звание Почетного профессора МГУ Н.АЗАРОВУ за большие многолетние заслуги в развитии науки.
Н.АЗАРОВ – выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, специальность геолог-геофизик. Здесь же он защищал диссертацию доктора наук.
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