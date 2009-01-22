Азаров стал почетным профессором МГУ

Сегодня, 22 января, в Московском государственном университете имени Ломоносова народному депутату Украины, члену-корреспонденту НАН Украины Николаю АЗАРОВУ было вручено свидетельство о присвоении ему звания Почетного профессора МГУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.АЗАРОВА, в торжественной церемонии участвовали члены ученого совета МГУ, вручил свидетельство ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ.

Ученый совет знаменитого вуза постановил присвоить звание Почетного профессора МГУ Н.АЗАРОВУ за большие многолетние заслуги в развитии науки.

Н.АЗАРОВ – выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, специальность геолог-геофизик. Здесь же он защищал диссертацию доктора наук.