Обаме пришлось принести присягу заново

Президент США Барак Обама в среду был вынужден повторить процедуру произнесения президентской присяги, сообщает Associated Press. Это связано с тем, что в день инаугурации председатель Верховного суда США Джон Робертс, за которым Обама должен был повторять слова клятвы, перепутал их порядок, в результате чего клятва была произнесена неправильно.

Как объяснил юрисконсульт Белого дома Грег Крейг, повторно клятва была произнесена "из соображений предосторожности". В принципе можно было ограничиться и первым принесением присяги, но чтобы всё было безупречно по Конституции, процедуру решили повторить начисто: вместо "исполнять обязанности президента Соединенных Штатов добросовестно" (как прозвучало), "добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов" (как положено).

Повторная церемония приведения к присяге была проведена Джоном Робертсом в одном из кабинетов Белого дома.

Лента.ру