Лазаренко подал апелляцию

Во вторник адвокат бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко сообщил, что его подопечный подал апелляцию в американский суд, месяц назад приговоривший его к девяти годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов долларов за вымогательство и отмывание денег. А в минувшую пятницу окружной судья потребовал также конфискации более 26 миллионов долларов с процентами со счетов Лазаренко.

По информации Reuters, Деннис Риордан (Dennis Riordan) намерен оспорить восемь пунктов приговора, касающихся отмывания денег. По его словам, первоначальные обвинения насчитывали 52 пункта, в итоговом приговоре их осталось 14. Ранее присяжные признали Лазаренко виновным по 29 пунктам, но судья счел 15 из них недоказанными.

Напомним, что в 1999 году экс-премьер Украины попросил политического убежища в США, аргументируя это неоднократными попытками покушения на него, однако вместо предоставления убежища власти США выдали ордер на арест Лазаренко. Защита считает, что прокуроры руководствовались политическими мотивами в ходе рассмотрения дела.

Павел Лазаренко является вторым за всю историю США главой правительства иностранного государства, осужденным на американской территории. В 1992 году американский суд вынес приговор панамскому лидеру Мануэлю Норьеге (Manuel Noriega).

Лента.ру