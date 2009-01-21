Поезд Москва – Знаменка сбил двух рыбаков

Во вторник около 7.00 в Золотоношском районе Черкасской области погибли двое мужчин, которых сбил поезд „Москва – Знаменка”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, это были рыбаки, которые двигались по железнодорожному пути в одном направлении с поездом.

Тела погибших доставлены в больницу в Черкассах. Движение поезда задерживалось на 20 минут. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.