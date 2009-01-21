Поезд Москва – Знаменка сбил двух рыбаков
10:19, 21 января 2009Разное
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Трагедия в Черкасской области
Во вторник около 7.00 в Золотоношском районе Черкасской области погибли двое мужчин, которых сбил поезд „Москва – Знаменка”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, это были рыбаки, которые двигались по железнодорожному пути в одном направлении с поездом.
Тела погибших доставлены в больницу в Черкассах. Движение поезда задерживалось на 20 минут. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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