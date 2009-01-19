Кризис в головах, или Как спасти малое предпринимательство

Мировой кризис, невиданный почти для всех поколений населения, неожиданно и безжалостно поразил весь мир. Страдают все – и богатые, и бедные. Каждый по-своему. Одних кризис довел до банкротства, других выбросил или выбросит на улицу. Поэтому все страны разрабатывают и проводят антикризисные меры. У всех они разные, индивидуальные и разработаны с учетом национальных особенностей.

Но главные принципы известны. Они логичны и понятны. Один из них либерализация малого и среднего бизнеса и максимальное содействие его развитию. Это настолько важно, что даже в Беларуси президент Лукашенко объявил беспрецедентную либерализацию для бизнеса и на полгода запретил любые проверки.

А что сделала Украина? Правительство впопыхах, под Новый год, приняло постановление №1118, перечеркнувшее деятельность физических лиц – предпринимателей в сфере материального производства. Также были приняты и другие «антикризисные меры» против малого предпринимательства на рынках.

Что это значит, покажу на собственном примере. 15 января мне, частному предпринимателю, сообщили из налоговой о том, что я должен немедленно выбрать одно из двух. Или сдать свидетельство НДС и потерять статус плательщика НДС, или отказаться от свидетельства на единый налог, то есть перейти на общую схему налогообложения. Из двух зол выбирают меньшее. Потому я сдал свидетельство НДС. Но это все равно финиш. И вот почему.

За восемь лет деятельности мной лично выполнены экспортные контракты на поставку разных металлоизделий и другой продукции по индивидуальным заказам фирмам Западной Европы. Прибыльность этих операций небольшая – от 10 до 25%. Там деньги умеют считать, и рынок диктует цены. То есть вся прибыль практически была в НДС. К сожалению, наше государство очень неохотно возвращает НДС. Но позволяется взаимозачет экспортного и внутреннего НДС. Для этого нужна деятельность по Украине. Полностью реальная задача. Крупные и средние предприятия Украины также заинтересованы в сотрудничестве с частными предпринимателями, потому что это недорого, быстро и удобно. Но только при условии, что предприниматель имеет свидетельство плательщика НДС!

Такая работа была мной организована. В периоды отсутствия зарубежных контрактов она обеспечивала меня основным доходом, а государству было перечислено около 80 тыс. грн. НДС. Плюс единый налог за каждый месяц. Плюс штрафы – а как без них, ведь деятельность регулярно проверялось налоговой.

В итоге за восемь лет в Украину поступила столь необходимая валютная выручка. Оплачены все налоги, обеспечены достойные рабочие места. И волки сыты, и овцы целы. Правда, нарастала угроза – ограничение годового оборота не должно превышать 500 тысяч гривен. Десятилетие назад, когда вводился институт малого предпринимательства в Украине, это были вполне приличные 250 тысяч долларов. За десять лет инфляция слизала их до жалких 50 тысяч. Но была надежда, что мудрое государство увеличит лимит хотя бы плательщикам налога на добавленную стоимость. Да и, в крайнем случае, было еще время что-то придумать.

И вдруг – здраствуй, ж..., Новый год! Постановление 1118!

На такой шаг, видимо, были очень уважительные причины. И они на поверхности.

Одна из них, как говорится, ну очень нужны деньги... Нет, мол, средств на социальные программы.

Вторая – борьба с конвертацией денег в наличность некоторыми «предпринимателями». Но есть налоговая инспекция, чья прямая и главная функция – контроль, выявление нарушений законодательства и соответствующее наказание. Вместо этого принято решение уничтожить украинское предпринимательство как класс.

Представьте себе такую ситуацию. Лесничество имеет в штате лесничего, лесников и разных специалистов. Они ухаживают за лесными насаждениями, вырезают сухие и больные деревья, ведут борьбу с вредителями, противостоят браконьерам и так далее. Вдруг “сверху” поступает приказ вырезать весь лес, потому что очень нужны дрова...

Что-то подобное делают в настоящее время с украинским предпринимательством. Еще не поздно отменить постановление.

Виктор Малей, частный предприниматель