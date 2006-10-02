МЧС не собирается возобновлять поисковые работы на месте аварии Ту-154

Главное управление МЧС Украины в Донецкой области опровергает информацию некоторых СМИ о возобновлении поисковых работ на месте аварии российского самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 сентября в рамках расследования уголовного дела по факту падения самолета Ту-154 российской авиакомпании «Пулковские авиалинии» представителями Генеральной прокуратуры Украины с привлечением работников ГУ МЧС Украины в Донецкой области был проведен повторный осмотр места авиакатастрофы неподалеку от поселка Сухая Балка Константиновского района. При этом были обнаружены фрагменты женского тела, которые отправлены в морг больницы имени Калинина в областном центре. Следствие продолжается.

Главное управление МЧС Украины в Донецкой области заявляет: информация, распространенная в ряде украинских и российских средств массовой информации о возобновлении поисковых работ на месте аварии российского самолета Ту-154 в Донецкой области, не отвечает действительности. По словам начальника Главного управления МЧС в Донецкой области Леонида КАСТОРСКОГО, проведение массовых поисковых мероприятий не планируется.

1 октября Газета.ru со ссылкой на слова начальника главного управления МЧС Украины в Донецкой области Леонида КАСТОРСКОГО сообщила, что на месте катастрофы российского самолета Ту-154 под Донецком будут приняты меры для дополнительного поиска останков погибших.

Катастрофа самолета Ту-154 авиакомпании "Пулково", который выполнял рейс Анапа - Санкт-Петербург, произошла 22 августа в 45 км севернее Донецка. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все они погибли.