Официальное открытие выставки работ участников конкурса на Лейпцигскую премию проектов интегрированного развития города в Украине
12:00, 02 марта 2017Разное
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Событие состоится 2 марта 2017 года в 12:00 в Киевском национальном университете строительства и архитектуры (КНУСА) по адресу м. Киев, вул. Преображенская 2 (в холле архитектурного факультета).
В мероприятии примут участие:
- Лев Ревазович Парцхаладзе, заместитель министра Минрегиона по вопросам строительства;
- Петр Мусиевич Куликов, ректор КНУСА;
- Манфред Поппе, руководитель проекта «Национальная политика городского развития в Украине», который выполняет Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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