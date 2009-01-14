Поезд Харьков - Чернигов убил двух людей
11:09, 14 января 2009Разное
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Пострадавших среди пассажиров поезда нет
13 января в 10.15 вблизи поселка Куликовка Черниговской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом №633 „Харьков - Чернигов”, в результате чего погибли водитель и пассажир легкового автомобиля
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла в результате нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек и 56 - травмированы.
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