Россия из-за конфликта с Украиной закрыла 100 газовых скважин
17:19, 12 января 2009Разное
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А Сечин трактовал иначе...
|Сергей ШМАТКО
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО.
«В целом было закрыто около 100 скважин», - сказал он.
Министр не уточнил, какой объем газа добывали эти скважины.
В то же время, вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что «Газпром» был вынужден закрыть скважины, чтобы не создавать лишнего давления в газотранспортной системе.
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