Перевернулся ЗИЛ с 20 курсантами Национальной академии внутренних войск

Сегодня около 7.30 на перекрестке дорог Довжанский-Ростов-Киев и Харьков-Киев произошло столкновение автомобилей, в результате чего погиб водитель легковушки “Дэу-Ланос” и перевернулся “ЗИЛ”, перевозивший более 20 курсантов Национальной академии внутренних войск.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Харьковской области, причиной аварии стало нарушение водителем “Дэу-Ланоса” правил дорожного движения в то время, как “ЗИЛ” двигался на зеленый свет светофора. Удар был такой силы, что грузовой автомобиль, перевозивший людей, перевернулся. Водитель “Дэу” погиб на месте, его пассажир получил травмы.

Всего в аварии пострадало 12 человек, в том числе 11 курсантов. Из 12 пострадавших 8 доставлены для оказания медицинской помощи в больницы Харькова. Водитель автомобиля “ЗИЛ” не пострадал.