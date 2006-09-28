Список Януковича

Люди, скажите, кто в государстве кадровой политикой занимается? С каких пор глава правительства диктует Президенту, кто, кого, откуда и куда?

Куда (отправляет Ющенко Янукович) – уже становится ясно. Это о том, что кроме политической, внешнеполитической и экономической войны между премьером и Президентом еще и кадровые бои начались. В “черный” список предложения об увольнении попали 5 “оранжевых” губернаторов, которые больше всего не нравятся Регионам. И это – только верхушка списка. Сто процентов, что до конца года могут “полететь” еще с десяток самых буйных, с точки зрения руководства правительства, председателей областей.

И в этой ситуации Президент, давно сдав свои тузы (а в рукавах-то ничего нет, “посмотрите на эти руки, которые ничего не крали”, честный), вынужден чуть ли не на коленях уговаривать: “не губи, Витя!”. Просто поражает тактика Ющенко, который сегодня отправляет в Кабмин молодого Арсения Яценюка с просьбой отменить решение об освобождении губернаторов. На сайте УНИАН читаю: “Мы разделяем обеспокоенность правительства относительно проблем в отдельных регионах, но убеждены, что ответственность глав местных администраций является солидарной, в том числе с центральным правительством», - сказал Яценюк.

Как мило, чисто и наивно говорит Ющенко устами Сени. “Об ответственности, которую должно разделять правительство”... Мне досадно за Президента, который такое говорит вместо того, чтобы грохнуть кулаком, матюкнуться и жестко поговорить с премьером.

Ведь должен же он понимать, что своих людей Регионам по регионам, простите за тавтологию, нужно расставить. То есть сначала снять всех “неугодных”, а затем – как-то будет, средства давления на такого Президента опять найдутся – и своих “пристроить”. Недаром, видно, новоиспеченный госсек Балога проводил совещание с областными главами – гигиеническими средствами рекомендовал запастись? Правда, не помогло. Сработал старый принцип, который и проющенковское правительство использовало не раз, – “за неудовлетворительную работу”. Конечно, назначением и освобождением губернаторов занимается Президент – по предоставлению главы правительства. Но, если до недавних пор такое представление было формальностью, сегодня это скорее жестокая реальность, которая появилась, в первую очередь, перед Президентом.

И просто так он не состоится. Дожимать региональные кадры будут на уровне областных советов, где у Регионов достаточно ресурсов, чтобы проголосовать за “неудовлетворительную работу”. И другими средствами будут жать, чтобы завоевать максимум позиций в регионах.

Ведь номер первый в “списке Януковича” – Виктор Андреевич Ющенко.

Елена Матюшенко, Киев.