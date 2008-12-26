УНИАН просит дать оценку неправомерным действиям коллег

Случаи неправомерного использования информаций УНИАН рассмотрит Комиссия по журналистской этике Национального союза журналистов Украины.

В частности, в связи с тем, что Служба мониторинга УНИАН обнаружила увеличение случаев несанкционированного использования информационной продукции агентства FМ-станциями и электронными СМИ, агентство обратилось с письмом к председателю Комиссии по журналистской этике Владимиру МОСТОВОМУ. В нем дирекция УНИАН просит дать моральную и юридическо-экспертную оценку неправомерным действиям коллег-журналистов.

Как отмечает в письме генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО, «речь идет о присвоении продукции УНИАН, которая является собственностью агентства - юридического лица. И даже ссылка на УНИАН при несанкционированном использовании информационной продукции не дает оснований на такое использование. Поскольку, в соответствии со статьей 26 Закона Украины “Об информационных агентствах”, право собственности на продукцию информационного агентства охраняется действующим законодательством. Об этом, кстати, мы напоминаем специальной надписью на нашем сайте и специально разосланными письмами редакциям, которые позволяют себе несанкционированное использование".

По словам гендиректора УНИАН, "неединичность таких случаев позволяет говорить именно о тенденции, которая наносит конкретный моральный и материальный ущерб агентству".

В частности, большинство случаев использования информационной продукции УНИАН без разрешения агентства Служба мониторинга обнаружила в эфире станций: "Русское радио - Украина" (Киев) - ООО ТРК "Русское радио Украина" (директор С.КУЗИН); Радио "Шансон" (Киев) - ЗАО ТРК "Лидер" (директор - Ю.ШАНДРА); "Народное радио" 100.5 FM (Киев) - Предприятие "Радиокомпания "СУПЕР-НОВА" (генеральный директор А.ВОЗНЮК), радио «Шарманка» (ЧП "Компания "Новая волна", генеральный директор А.ЕВТУХОВ); радио «DJ fm» (ООО "Украинская Радио Группа", генеральный директор А.ЕВТУХОВ); сайт 4post.com.ua (юридическое лицо – «Систем технолоджи комюникейшн»); сайт http://www.newsukraine.com.ua (ООО "АМИ "Новости Украина", директор – Д.ПАВЛЕНКО).

Не будучи подписчиками, вышеперечисленные редакции подают в своем эфире тексты УНИАН почти «один к одному», даже не маскируясь.

«Некоторые станции даже ссылаются на УНИАН, а на претензии отвечают сомнительным аргументом о том, что новостийная информация не является субъектом авторского права. Здесь используется явная подмена понятий. Новость не является субъектом авторского права, и заимствование собственно новости не может называться плагиатом. Но в данном случае речь и не идет о плагиате, потому что информационные сообщения агентства не подписываются авторами, и авторы наших информационных заметок (физические лица) не претендуют на авторство», - отмечается в письме.

В частности, руководство Радио "Шансон" (г. Киев) - ЗАО ТРК "Лидер", директором которого является Ю.ШАНДРА, невзирая на подобные разъяснения, утверждает, что их редакция якобы имеет право использовать продукцию УНИАН самовольно и бесплатно, и собирается это делать в будущем.

Другие перечисленные выше редакции даже не ответили на наши письма, говорит О.НАЛИВАЙКО, отмечая, что УНИАН имеет доказательства того, что письма были получены адресатами. "Уже один этот факт – нежелание отвечать на письмо коллег – свидетельствует о том, как в этих редакциях относятся к журналистской этике".

"Не в правилах УНИАН конфликтовать с коллегами, тем более подавать на них заявления в суд и другие официальные органы. Но в данном случае нарастание подобных случаев вынуждает нас подать этот вопрос (для начала) в Комиссию по журналистской этике. Мы просим Комиссию дать моральную и юридическо-экспертную оценку неправомерным действиям наших коллег-журналистов", - отмечает гендиректор УНИАН.

«Надеемся, что после того, как Комиссия даст надлежащую оценку действиям наших коллег, нам удастся перевести наши отношения с ними в цивилизованное русло и оформить их доступ к нашей продукции соответствующими соглашениями о подписке. Собственно, именно это, а не привлечение редакций к судебной ответственности, и никоим образом не нанесение вреда их авторитету, - и только это - является нашей целью», - подчеркивает в письме к председателю Комиссии по журналистской этике О.НАЛИВАЙКО.