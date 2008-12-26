Ющенко и Тимошенко в Евпатории (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил, что до 31 декабря 2008 года все пострадавшие в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории будут обеспечены жильем. «Мы договорились о том, что до Нового года все люди, которые пострадали, будут переселены», - сказал В.ЮЩЕНКО на брифинге в Евпатории.

Власти Евпатории уже нашли новый дом, в котором за государственный счет будут покупаться квартиры для людей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме по улице Некрасова, 67. Об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с жильцами разрушенного дома.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что этот дом находится в центре города.

Она подчеркнула, что если пострадавшие захотят купить какое-либо другое жилье, то они будут абсолютно свободны в своем выборе. «Никого не будут загонять в этот дом силой», - сказала премьер.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что за государственный счет планируется закупить квартиры для пострадавших того же метража, в которых они жили до разрушения жилья.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН