Врачи удалили опухоль легких ребенку в утробе матери

В Британии выписан из больницы младенец, перенесший операцию по удалению злокачественной опухоли легкого еще в утробе матери.

В настоящее время 4-месячный Уильям КЭЙПХОРН чувствует себя хорошо, и врачи сочли возможным продолжить лечение на дому, сообщает Лента.ру.

Рутинное обследование, проведенное матери Уильяма Рэйчел УИТТЭЙКЕР на 20-й неделе беременности, выявило у ребенка быстро увеличивающуюся в размерах опухоль легких. Несмотря на то, что врачи рекомендовали прервать беременность, Рэйчел и ее партнер Мэтт КЭЙПХОРН решили бороться за жизнь ребенка.

Операцию по удалению опухоли плоду в утробе матери согласились провести врачи больницы Королевского колледжа в Лондоне. Спустя 10 дней после операции у Рэйчел, находившейся на 28-неделе беременности, начались схватки. Появившийся на свет недоношенным Уильям весил чуть более 900 г. Спустя всего пять дней после родов врачам пришлось провести младенцу новую операцию, и удалить ему половина легкого, в котором были обнаружены метастазы опухоли.

Сейчас 4-месячный Уильям КЭЙПХОРН весит приблизительно 2,8 кг. Из-за развившейся после двух операций дыхательной недостаточности он по-прежнему может дышать только обогащенной кислородом газовой смесью. Тем не менее, врачи считают, что его состояние улучшилось настолько, что дальнейшее лечение можно продолжать на дому. Родители уверены, что в будущем Уильям вырастет нормальным ребенком, ничем не отличающимся от своих сверстников.