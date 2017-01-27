Ярославский от имени ХТЗ и DCH подписал Меморандум о сотрудничестве с Харьковским университетом

Как сообщили в пресс-службе DCH, тем самым «было документально закреплено и систематизировано по направлению наше сотрудничество с этим уважаемым вузом».

Свои подписи под документом бизнесмен и ректор вуза Виль Бакиров поставили в рамках заседания наблюдательного совета ХНУ, членом которого Ярославский является уже много лет.

"Я считаю, что, прежде всего, университет должен стать для ХТЗ кузницей кадров. Студенты будут проходить практику, мы будем проводить свои лекции, мероприятия. Я мечтаю о том, что когда-нибудь студенты изобретут для ХТЗ такой трактор, который будет на Луне пахать или на Марсе", - сказал Александр Ярославский.

Под эгидой ХТЗ и DCH, принадлежащих Ярославскому, также будет проходить сотрудничество в области совместных научных разработок (в том числе и касающихся разрабатываемой структурами бизнесмена Национальной программы «Украинский трактор»), подготовка кадров, организация производственной практики студентами.

"Мы понимаем, что современное производство нуждается в науке, в современных технологиях, сотрудничестве и взаимодействии с наукой. Поэтому мы этим актом подписания подтверждаем свою готовность сотрудничать, взаимодействовать и помогать друг другу, пока Харьковский тракторный завод не выпустит несколько миллионов мощных и надежных машин", - сказал в свою очередь ректор ХНУ.

Ярославский подчеркнул, что опыт подобного сотрудничества между научными центрами и производством известен уже несколько столетий, и в процессе воплощения в жизнь Меморандума ХТЗ/DCH и ХНУ будут использованы лучшие мировые практики.

Кроме того, на заседании наблюдательного совета Александр Ярославский заявил о своей готовности от имени ХТЗ профинансировать установку памятника знаменитому уроженцу Харькова – писателю, историку, филологу Петру Гулаку-Артемовскому, который в XIX в. был также профессором Харьковского университета. Ранее бизнесмен выделил вузу более полумиллиона гривен на установку перед главным корпусом ХНУ памятника Нобелевским лауреатам, имеющим отношение к вузу, - Илье Мечникову, Льву Ландау, Семену Кузнецу.

Как отметил ректор вуза Виль Бакиров, «без Ярославского эти монументы бы не стояли, а сейчас стоят и работают на авторитет и имидж науки – и в том числе на авторитет и имидж Харьковского университета». И отметил, что он еще студентом работал на стройке одного из корпусов ХТЗ, затем проводя социологические исследования. «Вы, Александр Владиленович, и ваша компания делаете большое дело, возрождаете, восстанавливаете гордость харьковской промышленности. За это вам огромное спасибо!», - сказал ученый.

Как известно, ХНУ основан в 1805 году и является старейшим в Восточной Украине. По версии престижного международного рейтинга Quacquarelli Symonds(QS) Харьковский национальный университет им. Каразина занял лидирующую позицию среди украинских вузов в рейтинге 916 лучших мировых университетов 2016-2017 годов.