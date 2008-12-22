В Полтавской области повесился милиционер

В селе Шахворостовка Миргородского района Полтавской области в субботу, 20 декабря, покончил с жизнью лейтенант милиции, который работал в Шишацком райотделе милиции Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

«Он сам служил в Шишаках. Приехал в свой выходной домой к родителям и повесился. Сейчас рассматривается бытовая версия причины смерти», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

По его словам, лейтенанту было 24 года.