В Полтавской области повесился милиционер

15:59, 22 декабря 2008
Разное
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Лейтенанту было 24 года

В селе Шахворостовка Миргородского района Полтавской области в субботу, 20 декабря, покончил с жизнью лейтенант милиции, который работал в Шишацком райотделе милиции Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

«Он сам служил в Шишаках. Приехал в свой выходной домой к родителям и повесился. Сейчас рассматривается бытовая версия причины смерти», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

По его словам, лейтенанту было 24 года.

 

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