Миланским беднякам раздадут черную икру
07:33, 22 декабря 2008Разное
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А куда ж ее девать...
Миланские полицейские приняли решение раздать малоимущим горожанам 40 килограммов белужьей икры, изъятой в конце ноября у контрабандистов, пишет Corriere della Sera.
В полиции уверяют, что икра совершенно съедобна, в связи с чем было решено передать деликатес благотворительным организациям.
По данным полиции, преступники привезли икру из Варшавы и намеревались сбывать ее через магазины в Милане и соседних провинциях. Арестованы местная жительница, у которой хранилась партия товара, и сами "челноки".
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