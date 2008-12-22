Миланским беднякам раздадут черную икру

Миланские полицейские приняли решение раздать малоимущим горожанам 40 килограммов белужьей икры, изъятой в конце ноября у контрабандистов, пишет Corriere della Sera.

В полиции уверяют, что икра совершенно съедобна, в связи с чем было решено передать деликатес благотворительным организациям.

По данным полиции, преступники привезли икру из Варшавы и намеревались сбывать ее через магазины в Милане и соседних провинциях. Арестованы местная жительница, у которой хранилась партия товара, и сами "челноки".