На дорогах Донецка за год установлено 600 дорожных знаков и указателей

На автомобильных дорогах Донецка за 11 месяцев текущего года было установлено дополнительно 506 дорожных знаков и 79 указателей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета.

Также с целью обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня ДТП в городе за 11 месяцев 2008 года дополнительно было установлено 72,5 метров пешеходных ограждений, заменено 1127 знаков, 23 указателя и 112,5 метров пешеходных ограждений. Кроме того, установлено дополнительно 3 светофора и выполнена реконструкция нескольких светофорных объектов. Объем нанесенной разметки автодорог составил 800 км.

В управлении сообщили, что всего выполнено работ на сумму 3043 грн.