Митрополит с Украины должен возглавить русских православных

Епископат Украинской православной церкви Московского патриархата считает Митрополита ВЛАДИМИРА достойным кандидатом на Первосвятительский патриарший престол и собирается поддержать его кандидатуру во время голосования на Поместном Соборе Русской православной церкви.

Об этом говорится в обращении архиереев УПЦ МП к Митрополиту ВЛАДИМИРУ, текст которого передан УНИАН.

“Сейчас ведется работа по подготовке к Поместному Собору, который должен избрать нового Предстоятеля Русской православной церкви. В канун этого знаменательного события мы, Архиереи Украинской православной церкви, обращаемся к Вашему Блаженству с просьбой принять наше выдвижение Вашей кандидатуры на Патриарших выборах, которые приближаются”, - говорится в обращении.

По убеждению его авторов, глава УПЦ МП “способен стать тем образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, которого ищут сегодня верующие нашей Церкви”.

“Мы считаем Вас достойным кандидатом на Первосвятительский Патриарший Престол и заверяем, что поддержим Вашу кандидатуру во время голосования на Поместном Соборе Русской Православной Церкви”, - говорится в обращении архиереев УПЦ МП к Митрополиту ВЛАДИМИРУ.

В свою очередь Митрополит ВЛАДИМИР (САБОДАН) поблагодарил епископат УПЦ за доверие, но от ответа и комментариев воздержался, отметили в пресс-службе Предстоятеля УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ, который 18 лет возглавлял Русскую православную церковь.