Международная конференция AntiBEPS regulations in Ukraine and EU

27 января в 10-00 в КНУ им.Т. Шевченко Ассоциация налоговых советников совместно с Ассоциацией административных судей и Taxlink проведут международную конференцию «AntiBEPS regulations in Ukraine and EU».

В рамках конференции будут проанализированы основные тенденции деофшоризации бизнеса, а также влияние правил BEPS на национальные налоговые системы.

Среди докладчиков украинские и иностранные специалисты по международному налогообложению, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. (Ул.Владимирская, 60), аудитория 329). Программа: http://advisortax.org/?p=3910 Нужна аккредитация. Телефоны:. (044) 500 7971; balitskaya.d@jurimex.ua, (044) 5015415; gedziuk@advisortax.org.