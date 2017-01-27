Международная конференция AntiBEPS regulations in Ukraine and EU

10:00, 27 января 2017
Разное
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27 января в 10-00 в КНУ им.Т. Шевченко Ассоциация налоговых советников совместно с Ассоциацией административных судей и Taxlink проведут международную конференцию «AntiBEPS regulations in Ukraine and EU».

В рамках конференции будут проанализированы основные тенденции деофшоризации бизнеса, а также влияние правил BEPS на национальные налоговые системы.

Среди докладчиков украинские и иностранные специалисты по международному налогообложению, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. (Ул.Владимирская, 60), аудитория 329). Программа: http://advisortax.org/?p=3910  Нужна аккредитация. Телефоны:. (044) 500 7971; balitskaya.d@jurimex.ua,  (044) 5015415; gedziuk@advisortax.org. 

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