Ахметов: счастье - это когда участковый идет не к тебе

Президент футбольного клуба «Шахтер», бизнесмен Ринат АХМЕТОВ признался, что он «самый несчастный», когда футбольная команда «Шахтер» проигрывает.

Об этом он сказал вчера в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ передавал подарки детям.

Когда школьники предложили ответить Р. АХМЕТОВУ, что для него счастье, он объяснил: «Счастье – это философское понятие и правильно определить, что такое счастье, очень трудно». А потом добавил: «Я думаю, что счастлив не тот, кто имеет много, а счастлив тот, кто умеет отдавать себя людям… Это тогда, когда ты с радостью идешь на работу, занимаешься любимым делом и с радостью возвращаешься домой».

Затем Р. АХМЕТОВ, в продолжение своего ответа рассказал школьникам анекдот:

«Собрались три друга и говорят: «Что такое счастье?». Один говорит: «Счастье – это тогда, когда ты успешный бизнесмен», а другой отвечает: «Да не в этом счастье, счастье – это когда красивая жена». А третий бизнесмен говорит: «Не в этом счастье – вот как-то стою я раз возле дома и смотрю, идет один участковый и с ним человек в штатском, подходят ко мне и говорят - это улица Лузина, 6, а я говорю – это Лузина, 7. Вот это счастье".