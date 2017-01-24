Первая в Украине олимпиада по японской методике быстрого счета состоится 24 января

Складывать, вычитать и множить трехзначные числа – в уме - быстрее калькулятора – в шесть лет. Мастерство устного счета продемонстрируют в Киеве украинские школьники. Олимпиада пройдет для детей от 5 до 14 лет.

В Японии ментальная арифметика входит в школьную программу. Это - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты. Постепенно дети учатся обходиться без них, увеличивая скорость устных вычислений.

Исследования ученых подтвердили, что занятия ментальной арифметикой развивают одновременно оба полушария мозга, благодаря чему у детей резко улучшается скорость мышления, концентрация внимания и способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

Для Украины эта методика – новая. Институт модернизации образования при Министерстве образования одобрил ее в конце 2016го.

«Детям очень весело и легко изучать арифметику с помощью этой методики. Они воспринимают все как игру и именно благодаря этому добиваются невероятного прогресса в устном счете, в который взрослые попросту не могут поверить, пока не увидят воочию» - заявила организатор Олимпиады Марина Мужановская. - «Для взрослого звучит полным абсурдом, что можно считать быстрее калькулятора. А в детском мозгу еще нет искусственных границ и ограничений - именно поэтому наши ученики легко это делают. Поэтому нам важно показать, что есть легкий и приятный для ребенка способ заинтересовать его математикой и научить благодаря быстроте мышления всегда достигать своих целей. Мы хотим, чтобы ментальная арифметика стала национальной идеей, которая поможет раскрыть весь потенциал детей и подготовить их к конкуренции в современном мире» - резюмировала Марина

Как считает трехзначные числа и одновременно играет на дудочке ребенок, который занимается ментальной арифметикой 10 месяцев - https://youtu.be/EK_XA7N4HG4

24 января, 14:00

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