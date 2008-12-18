У народного депутата Леси Оробец родилась девочка

У народного депутата Украины, заместителя председателя партии “Единый Центр” Леси ОРОБЕЦ родилась дочка.

Как сообщает пресс-служба партии, вес девочки – 3 кг 920 г, рост – 56 см. Малышка появилась на свет в киевской клинике «Исида» 16 декабря в 16.07.

По информации источников, близких к депутату, 26-летняя мама чувствует себя хорошо. Дочку после короткого семейного совещания назвали Софией, говорится в сообщении.

Как известно, Л.ОРОБЕЦ не прекращала исполнять депутатские обязанности даже во время декретного отпуска. По сообщению, за неделю до родов ей удалось собственным присутствием «пролоббировать» решение профильного парламентского комитета, которым Министерству образования рекомендуется учитывать средний балл школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения.