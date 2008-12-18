Губернатор Нью-Йорка предлагает ввести 88 новых налогов

В штате Нью-Йорк планируют ввести "налог на iPod". Всего в 2009 году губернатор штата Дэвид Пэтерсон предлагает ввести 88 новых налогов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Daily News.

Если бюджет будет принят, жителям штата Нью-Йорк придется платить налоги на аренду лимузинов и такси, покупку билетов на спортивные и развлекательные мероприятия, подключение к кабельному телевидению и спутниковому радио, на потребление пива, вина, содовой, сеансы массажа. С каждой проданной на территории штата сигары в бюджет Нью-Йорка будет отчисляться по 50 центов.

Также предполагается, что жителей штата обяжут платить налог на "информацию развлекательного характера, поставляемую в цифровом виде", под действие которого попадают владельцы плеера iPod.

Кроме того, губернатор штата предложил отменить налоговую льготу на одежду и обувь, стоящую меньше $110, ввести дополнительный 5%-ный налог на автомобили дороже $50 тыс., меха дороже $20 тыс. и яхты, стоимость которых превышает $200 тыс.. Кроме того, власти штата планируют значительно увеличить сборы, в частности за получение регистрационного номера автомобиля и автостраховку.

Также планируется сократить финансирование школ на $700 млн, уменьшить господдержку больницам на $3,5 млрд. Временно будут уволены 521 госслужащих и закрыто 7 государственных ведомств, добавляет портал newsru.com.

Несмотря на все эти меры, критики отмечают, что доходная часть бюджета штата в 2009-2010 годах увеличится по сравнению с предыдущим периодом всего на 1%. И дефицит бюджета продолжит расти.