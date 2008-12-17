Кабмин выделил деньги в помощь Кубе

Правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета 8 млн. грн. для оказания гуманитарной помощи Республике Куба.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, такое решение принято на заседании Кабмина 17 декабря.

Оказание гуманитарной помощи направлено в поддержку кубинского населения, оказавшегося в зоне стихийного бедствия в конце августа-начала сентября этого года. В результате беспрецедентных в истории Кубы по их масштабам двух ураганов, в стране были повреждены 440 тыс. жилищ, уничтожено 30% сельскохозяйственных угодий, отметили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Кабинету министров обеспечить оказание гуманитарной помощи Республике Куба.

*** В августе и сентябре 2008 года на Кубу обрушились два разрушительных урагана - "Густав" и "Айк". Убытки экономике страны превысили 5 млн. дол.