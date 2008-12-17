Послушай Стельмаха и сделай наоборот!

Просто обхохочешься! С настойчивостью, достойной лучшего применения, глава Национального банка Украины Владимир Стельмах продолжает озвучивать на всю страну все новые и новые месседжи, которые словно соревнуются между собой своей «странностью» и откровенной нелепостью. Причем, любому экономическому эксперту очевидно, что такими противоречивыми и непродуманными заявлениями, а также не выполняемыми обещаниями, главный банкир наносит колоссальный вред устойчивости финансовой системы государства и стабильности национальной валюты

И, естественно, что ни банкиры, ни бизнес, ни население давно уже не доверяют Владимиру Стельмаху, прогнозы которого столько раз не сбывались. Вспомним, как он в конце прошлого года и в первой половине нынешнего убеждал украинцев в недооценке гривни, и как Нацбанк под эти разговоры провел даже весной ревальвацию. Понятно, что все те, кто поверили тогда руководителю НБУ и обменяли свои доллары или евро на гривню по тогдашнему курсу, потом очень сожалели об этом.

А сколько раз господин Стельмах обещал удержать курс гривни к доллару на каком-то определенном рубеже в осенние месяцы, рассказывая о наличии огромных золотовалютных резервов у Нацбанка на эти цели! В сентябре руководство НБУ уверяло всех в стабилизации курса на отметке 5-5,1 грн. за $1, в октябре рост курса должен был остановиться на отметке 5,5-6 грн. за $1, в ноябре максимальным курсом должен был стать порог в 6,5 грн. за $1, а совсем недавно Нацбанк пообещал остановить девальвацию на уровне 7,4-7,5 грн. за $1.

Что же видим на сегодня? Цена доллара уже перевалила за 8,5 гривни! При этом Владимир Стельмах в конце ноября в очередной раз «порадовал» соотечественников рассуждениями об «индексе бигмака», согласно которому евро сейчас должен стоить всего 2,22 грн. (следовательно, доллар – 1,80 грн.).

Ну и вот в минувший вторник глава НБУ преподнес очередной «шедевр» экономической мысли! Он поведал идею, что если население начнет возобновлять свои валютные депозитные вклады в банки, то гривня будет постепенно укрепляться. «Проведите работу, пусть вернуться те около 8 миллиардов (долларов США – УНИАН), которые население сняло с депозитов и выкупило на наличном рынке... тогда курс может вернуться к границе 6 гривень за доллар», - заявил, в частности, Владимир Стельмах.

Давайте-ка оценим данную инициативу главного банкира страны! Как это наверняка сделают те соотечественники, которым адресован вышеприведенный призыв.

Предположим, нашелся такой украинец, который недавно снял с депозита в коммерческом банке свой долларовый вклад и который теперь, послушавшись Стельмаха, снова разместит валюту на депозит. Представим, что он оформит депозит на три месяца.

Дальше произведем несложные расчеты. При депозитной ставке в 12% годовых, которая является сейчас наиболее распространенной для трехмесячных долларовых депозитов, владелец такого вклада получит по окончании срока $1030 вместо каждой вложенной сегодня одной тысячи долларов (плюс 3%). При обмене затем своих долларов в гривни он будет иметь – в случае, если прогноз Стельмаха о курсе 6 грн/дол сбудется – 6180 гривень вместо ранее вложенной одной тысячи долларов.

Теперь посмотрим, что бы получилось у нашего «героя», если бы он не послушался советов Владимира Семеновича, и обменял бы свои доллары на гривни уже сейчас! За каждую тысячу долларов он без труда получил бы сегодня в обменных пунктах 8500 гривень. Сравним реальную доходность двух финансовых операций! Обменяв доллары по нынешнему курсу, человек получил бы на 37,5% большую сумму в гривнях, чем в случае следования рекомендациям Владимира Стельмаха!..

Как говорится, комментарии излишни… Естественно, любой украинец легко проведет такие элементарные расчеты. Не нужна даже вычислительная техника…

А вот главе НБУ Владимиру Стельмаху осуществить в уме подобные арифметические действия, похоже, не под силу.

Вывод очевиден - естественно, что никто из соотечественников не откликнется на такие вопиюще безграмотные увещевания главы Нацбанка. Наоборот, даже тех, кто еще держал до сих пор свои сбережения на депозитах коммерческих банков, подобные заявления могут заставить побыстрее снять свои деньги. Ведь все прекрасно видят непоследовательность действий Нацбанка, продолжающееся падение гривни и потому ожидают дальнейшую девальвацию национальной валюты. К тому же, все сильнее возрастает риск банкротств банков, а, значит, и риск вообще потерять свои деньги на депозитах.

Поэтому, если по итогам декабря выяснится, что объем депозитов в украинских банках снизился еще больше, то одной из причин этого станут именно упомянутые высказывания Стельмаха…

Юрий Глухов