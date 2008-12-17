В киевской гостинице в вентиляционную шахту упал мужчина

Сегодня дежурный оперативно-диспетчерской службы Главного управления МЧС Украины в г. Киеве получил сообщение о том, что в Голосеевском районе в гостинице “Мир” в вентиляционную шахту упал человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, инцидент произошел в 9.50. В это время двое работников гостиницы проверяли вентиляцию на третьем этаже. Неожиданно под одним из них проломился настил над вентиляцией, и 63-летний мужчина упал в вентиляционную шахту (1,5 х 3 м, глубиной 5 м), но не провалился глубже.

Работники гостиницы пытались самостоятельно поднять мужчину наверх, но им это не удалось, поэтому они вызвали спасателей по телефону «01».

Спасатели МЧС переложили пострадавшего в специальные носилки, вынули из шахты и доставили в карету скорой помощи.