Как правильно зарегистрировать лоббиста?

Еврокомиссия и Европарламент хотят гармонизировать процедуру регистрации лоббистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении вице-президента Еврокомиссии, ответственного по вопросам администрации, аудита и борьбы с мошенничеством, Сиима КАЛЛАСА, вице-президента Европарламента Дианы УЭЛЛИС, депутатов Инго ФРИДРИХА и Джо ЛЕЙНЕНА относительно совместной межинституционной рабочей группы по вопросам создания общего реестра лоббистов.

“Мы встретились сегодня как представители Еврокомиссии и Европарламента для рассмотрения предпосылок создания общего реестра для всех лоббистов, которые принимают участие в процессе принятия решений в ЕС”, - говорится в заявлении.

Во время встречи стороны сформировали совместную рабочую группу, которая должна обсудить вопросы создания общего подхода к регистрации деятельности лоббистов, в частности, вопросы открытой информации, кодекса поведения лоббистов, вопросы жалоб и санкций, а также возможность единой регистрации при всех европейских институциях.

“Мы убеждены, что подходы Еврокомиссии и Европарламента могут быть похожими”, - отмечают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия начала создавать реестр лоббистов 23 июня 2008 года. При регистрации от лоббистов требуют раскрытия определенной информации для повышения прозрачности отношений между лоббистами и Еврокомиссией.

Кроме того, организации лоббистов должны перед занесением в реестр подписать Кодекс поведения лоббистов, недавно одобренный Еврокомиссией. Кодекс устанавливает ряд принципов деятельности лоббистов, среди которых открытость, честность и целостность.