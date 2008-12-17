Буш: "...и тут встает парень и бросает свой ботинок"

Президент США Джордж Буш назвал нападение на него "ботинкометателя" самым странным моментом своего президентства и призвал власти Ирака не реагировать чрезмерно на этот инцидент.

В ходе пресс-конференции в Багдаде иракский журналист запустил в президента США один за другим два своих ботинка.

Журналист "хотел прославиться", предположил Буш во вторник в интервью телекомпании CNN.

"Я не сержусь на систему. Я считаю, что (в Ираке) возникает свободное общество, а свободное общество необходимо ради нашей собственной безопасности и мира", - сказал президент США.

При этом он подтвердил, в момент, когда произошел инцидент, думал лишь о том, как увернуться от ботинок.

"У меня не было времени о чем-либо размышлять. Я уворачивался и увернулся", - сообщил глава Белого дома, описывая свои действия.

"Это самый странный момент моего президентства. Я готовлюсь отвечать на вопросы свободной прессы в демократическом Ираке, и тут встает парень и бросает свой ботинок. Это было странно, и это было интересным способом самовыражения", - сказал Буш.

РИА “Новости”