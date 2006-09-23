Астронавт Атлантиса потеряла сознание, когда произносила торжественную речь

Астронавт Атлантиса Гайдемари Стефанишин-Пайпер во время произнесения своей торжественной речи на авиабазе Эллингтон Филд (Хьюстон) дважды теряла сознание.

Американка украинского происхождения, которая 21 сентября вернулась на Землю в составе экипажа шаттла Атлантис, почувствовала себя плохо из-за реакклиматизации, сообщают представители американского аэрокосмического агентства. Сотрудники НАСА и другие члены экипажа помогли ей сесть на пол, после чего Гайдемари продолжила речь. Однако, когда астронавт во второй раз почувствовала себя плохо, ей помогли оставить помещение. Сейчас 43-летняя американка украинского происхождения Стефанишин-Пайпер чувствует себя хорошо. Ранее астронавт заявляла о желании посетить Украину.

5 канал