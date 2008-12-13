На Волыни под колесами МАЗа погибли трое детей

На Волыни водитель автомобиля «МАЗ» не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на трех девочек: двоих 1993 г.р. и одну 2007 г.р., которые погибли на месте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное приключение произошло вчера, 12 декабря, в 22.00 в селе Загораны Любомльского района на автодороге Любомль – Шацк.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего, по данным МЧС, на протяжении прошлых суток на территории Украины зарегистрировано 87 автомобильных аварий, в которых погибли 15 и травмированы 99 человек.