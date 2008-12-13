Пенсионерка продала на eBay удобное место перед телевизором

Пенсионерка Бев Стюарт (Bev Stewart) из города Кейли (графство Йоркшир, Англия) выставила на интернет-аукционе eBay место в кресле, из-за которого постоянно ссорятся ее родственники, сообщает Keighley News.

На Рождество Стюарт обычно приглашает семью и друзей, и в этом году ожидается не менее 25 человек. Как объяснила бабушка пяти внуков, гости постоянно сражались за право сидеть в красном кресле. "Оно прямо перед телевизором, и рядом кофейный столик, на который можно поставить напиток и положить пульт, так что все хотят сидеть именно там", - объяснила женщина.

В прошлом году большую часть времени в кресле сидели беременные дочь и невестка Стюарт, а в этом она решила разыграть право пользования на интернет-аукционе. В результате торгов право наслаждаться самым удобным местом в гостиной получили невестка и ее 11-месячный сын.

Как сообщается на странице лота на eBay, всего было сделано 17 ставок, а победительница пообещала заплатить свекрови 13,5 фунта. Эти деньги Стюарт намерена пустить на благотворительность.

Лента.ру