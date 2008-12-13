FIA ввела запрет на тесты в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (FIA) ввела запрет на тесты в чемпионате "Формулы-1", начиная уже со следующего года, сообщает портал F1News. Такое решение было принято в пятницу в Монако на заседании Всемирного совета FIA.

При этом решение предполагает, что в ходе сезона тесты будут разрешены только во время свободных заездов, предшествующих Гран-При.

Помимо прочего, был принят перспективный комплексный план, предполагающий сокращение затрат. Он рассчитан на несколько лет, однако 30% сокращения затрат предполагается достичь уже в следующем сезоне.

Также изменения коснулись и технической составляющей. Так, начиная с 1 января 2009 года, командам запрещено использовать аэродинамические трубы, допускающие продувку моделей, превышающих 60% натуральной величины, и где скорость потока превосходит 50 м/сек. В течение года базы команд должны закрываться на шесть недель.

Ресурс двигателей увеличивается, при этом каждый гонщик в течение сезона получает восемь "боевых" моторов, и еще четыре команда может использовать на тестах. Однако правило "один двигатель на три гонки", принятое 5 ноября, остается в силе.

С 2010 года будет введен запрет в ходе гоночного уик-энда на дозаправку, на механическую чистку шин, а также на использование термочехлов. Кроме того, возможно сокращение дистанции или продолжительности гонки. Решение об этом будет принято после изучения общественного мнения.

РИА “Новости”