В Одессе открыли памятник милиционерам 1940-х годов (фото)

В Одессе состоялась торжественная церемония открытия памятника «Сотрудникам уголовного розыска послевоенных лет».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия памятника приняли участие глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО, председатель Одесской областной госадминистрации Николай СЕРДЮК, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, начальник облуправления милиции Богдан КЕРНИЦКИЙ, другие представители местных властей и общественности города.

Бронзовый милиционер с человеческий рост, в форменной одежде послевоенного времени, с пистолетом «ТТ» и орденской планкой на груди установлен по ул. Еврейская, 12, перед зданием Главного управления внутренних дел в Одесской области.

Еще задолго до воплощения в бронзу будущую скульптуру окрестили «памятником Гоцману» - по имени киногероя, которого Владимир МАШКОВ сыграл в популярном телесериале “Ликвидация”. Однако монумент «лепили» не из актерской натуры, а по фотографиям реального исторического героя, знаменитого одесского детектива Давида Курлянда.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установленный накануне профессионального праздника сотрудников МВД памятник «вышел чисто одесский - в нем есть и Молдаванка, и Пересыпь. Он также романтичный, в этом и нюанс Одессы: он не грандиозный - он человечный». Он напоминает горожанам о вкладе правоохранителей в развитие Одессы, о том, насколько «эффективно работал уголовный розыск во времена известного начальника Одесского угрозыска Давида Курлянда, о героизме сотрудников милиции», отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Что касается нынешней борьбы с преступностью, - добавил министр, - то мы как раньше побеждали преступность, так будем делать и впредь». По его словам, экономические проблемы пока не вызвали особых проблем у правоохранителей: «хотя мы и фиксируем рост преступности, однако всего лишь 5-6%, и он не может рассматриваться как экстренная ситуация в стране».

По мнению министра, ситуация в соседних странах Европы намного хуже. В то же время, добавил он, в Донецке, где некоторые «по улицам ходили с огнестрельным оружием», пришлось увеличить количество патрулей - ситуация находится под контролем.

«Если бы еще Верховная Рада выделила хоть какие-то средства на борьбу с преступностью, может, было бы и спокойнее. Но ничего, выкарабкаемся», - подытожил глава ведомства.