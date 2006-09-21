В одном из центральных парков Киева нашли 21 снаряд

В Шевченковском районе Киева, по ул. Владимирской, 60, в парке им. Т.Г. Шевченко во время проведения земляных работ обнаружен 21 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место нахождения боеприпасов охраняется, изъятие и обезвреживание будет осуществлено сегодня.

Все за сутки на территории страны обнаружено 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а именно: 1 авиабомба, 32 артиллерийских снаряда, и 3 мины.