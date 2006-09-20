Всем нам хитро морочили головы...

Слушаю информацию о формировании государственного бюджета на следующий год и понимаю: грядет очередной “дерибан”.

Оно-то дело привычное – спорить в канун принятия главного финансового документа страны о дефиците-профиците как всего бюджета, так и его отдельных статей. Правда, относительно профицита у нас как-то речь не шла. Не дожили еще до прибыльности.

Вместо этого дефицитная составляющая – главный момент спора. Для каждой политической силы это, конечно, и возможность пиар сделать, и - для правящих политиков – денег куда нужно “бросить”.

Обычно мне, как обычному украинцу, который не влезает в подробности таких вещей как формирование госбюджета (я в этом и не очень разбираюсь) по барабану и уровень дефицита, и доходность бюджетных статей. Но в этот раз как-то неприкрыто происходит дерибан казны, которую пока еще не составили. Сначала как-то совсем непрозрачно намекнули (через прессу), что донецкие предприятия будут иметь больше всего привилегий, этих так называемых правительственных преференций. При чем – опять же – за счет малого бизнеса (этого я вам, господа правительственные чиновники, простить не смогу!) и социальной сферы.

Дальше нам начали пудрить мозги социальными заморочками – ограничением выплат помощи роженицам. Даже если воспринять информацию так, как нам ее подают, позитивных мыслей не возникает. Первое: почему донецкие олигархи должны увеличивать свои миллионы за счет социальной сферы? Второе: почему, если предприниматель или средний менеджер, который более-менее уверенно стоит на ногах и зарабатывает на семью тысячу долларов в месяц, не может получить помощь на ребенка, которой (как показывает опыт) ой как недостаточно для покрытия всех расходов, связанных с рождением ребенка, да и даже предродовой подготовкой!

Что, значит, стране не нужны будущие президенты и академики - потомки умных и предприимчивых людей? А нужны лишь попрошайки и дети попрошаек? Насколько помню, прошлое правительство пыталось бороться именно со вторым явлением, а не с первым.

Это как в анекдоте: спрашивает старая российская графиня, внучка одного из декабристов у большевиков перед революцией: а чего, скажите, хочет ваш Ленин? – чтоб не было богатых, - говорят ей. – Странно, а мой дед боролся за то, чтоб не было бедных.

Вот такое историческое дежавю. А главное в том, что после всех баталий премьер таки приказал Азарову заложить в бюджет средства на помощь в полном объеме. То ли ночь с тяжелой мыслью переспал, то ли его Люся за детей вступилась, или все же подтверждается мысль о том, что этим лишь хотели голову нам всем заморочить, чтобы мы о “глупостях” не думали, куда же будут направлены другие бюджетные средства, которые они себе тихонько дерибанят, без лишних публичных обсуждений?

Андрей Кравчук, предприниматель