На шахте им. Засядько в Донецке обнаружены тела 11 погибших
09:47, 20 сентября 2006Разное
571 0
Спасательные работы продолжаются
По данным на 9.30, на шахте им. Засядько в Донецке обнаружены тела 11 погибших горняков.
Судьба еще троих горняков остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются, сообщили УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горноспасательной службе в Донецке.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.10 на шахте им.Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси. В лаве оказались 43 горняка.
На момент выброса в шахте находились 400 горняков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter