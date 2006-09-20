По данным на 9.30, на шахте им. Засядько в Донецке обнаружены тела 11 погибших горняков.

Судьба еще троих горняков остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются, сообщили УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горноспасательной службе в Донецке.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.10 на шахте им.Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси. В лаве оказались 43 горняка.

На момент выброса в шахте находились 400 горняков.